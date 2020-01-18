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В КГГА сообщили, какими веществами загрязнен воздух в Киеве

Киев • УНН

 • 26789 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В Киеве 17 января зафиксированы превышения среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта, также фиксировалось превышение концентрации оксида углерода, погодные условия 18 января не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха. Об этом сообщил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный в Facebook, передает УНН.

В КГГА сообщили, какими веществами загрязнен воздух в Киеве

"Концентрации каких загрязняющих веществ были превышены 17 января? Согласно данным ЦГО им. Б. Срезневского за 17 января 2020 года, зафиксированы превышения среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская, пл. Демеевская, бульвар Леси Украинки). Также пост наблюдения на проспекте Победы зафиксировал превышение концетраций СО (оксида углерода)", - указал он.

По его словам, по прогнозам Укргидрометцентра, погодные условия 18 января не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха.

"Информирую, что основной причиной накопления загрязняющих веществ в воздухе является температурная инверсия, сухая, безветренная погода и стремительное увеличение количества транспортных средств после новогодних праздников! Избегайте прогулок у автомагистралей, употребляйте больше жидкости, включайте системы кондиционирования и очистки воздуха, проводите влажную уборку", - написал Малеваный.

Напомним, ранее в КГГА объяснили загрязнения воздуха в столице.

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