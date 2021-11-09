У клініці ізраїльського лікаря Бриля на Троєщині не знають, чи має він право на здійснення медичної практики в Україні

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“Разом з тим, можемо повідомити, Борис Бриль є засновником медичного центру. Борис Бриль проходить і можливо пройшов процедуру нострифікації документів про освіту на території України на отримання дозволу здійснення медичної практики в Україні”, — повідомили у клініці.

Там наполягають, що лише надають контакти Бриля для подальшого спілкування щодо консультацій та лікування в Ізраїлі.

“У заснованому ним медичному центрі, на прохання відвідувачів, можна отримати безплатно контакт та іншу інформацію для подальшого індивідуального спілкування з Борисом Брилем щодо консультацій та лікування на території Ізраїлю. Оскільки лікар працює і постійно проживає в Ізраїлі”, — повідомили у клініці.

Додамо

Однак це йде у розріз тією інформацією, яку журналіст УНН отримав у клініці раніше, спробувавши записатися до Бриля. Ще кілька днів тому в клініці Vitae на Троєщині можна було записатися на прийом до лікаря Бриля. Так, правда, тільки на консультацію онлайн — по скайпу. Однак мова не йшла про консультацію щодо лікування в Ізраїлі. При цьому сам лікар написав у соціальних мережах, що прийомів в Україні не веде і не “працює на Троєщині”.

Після того як ми спробували потрапити на прийом до лікаря Бриля на Троєщині й отримали відмову в офлайн консультації найближчим часом, адже лікар здебільшого перебуває в Ізраїлі, — Борис Бриль (або хтось, хто назвався ним) сам написав на залишений нами номер телефону і запропонував консультацію.

Крім того, на сайті клініки була виправлена інформація, щодо Бриля: з лікаря вищої категорії (за параметрами якої саме країни не вказувалося, але, мабуть, не України) та медика з досвідом сімейного лікаря він перетворився на засновника медичного центру та успішного ізраїльського лікаря.

Також у відповідь на запит журналістів УНН у медичному центрі Vitae запевнили, що не реалізують біологічну добавку Immune Cov (до клінічних випробувань якої має безпосередню причетність Бриль), а використовують при лікуванні лікарські засоби згідно з протоколами лікування рекомендованих МОЗ України.

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