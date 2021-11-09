В клинике израильского врача Бриля на Троещине не знают, имеет ли он право на осуществление медицинской практики в Украине

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“Вместе с тем, можем сообщить, Борис Бриль является основателем медицинского центра. Борис Бриль проходит и возможно прошел процедуру нострификации документов об образовании на территории Украины на получение разрешения на осуществление медицинской практики в Украине”, — сообщили в клинике.

Там настаивают, что лишь предоставляют контакты Бриля для дальнейшего общения по консультациям и лечению в Израиле.

“В основанном им медицинском центре, по просьбе посетителей, можно получить бесплатно контакт и другую информацию для дальнейшего индивидуального общения с Борисом Брилем в отношении консультаций и лечения на территории Израиля. Поскольку врач работает и постоянно проживает в Израиле”, — сообщили в клинике.

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Однако это идет в разрез той информации, которую журналист УНН получил в клинике раньше, попробовав записаться к Брилю. Еще несколько дней назад в клинике Vitae на Троещине можно было записаться на прием к врачу Брилю. Но, правда, только на консультацию онлайн — по скайпу. Однако речь не шла о консультации по лечению в Израиле. При этом сам врач написал в социальных сетях, что приемов в Украине не ведет и не “работает на Троещине”.

После того как мы попытались попасть на прием к врачу Брилю на Троещине и получили отказ в офлайн консультации в ближайшее время, ведь врач, как правило, находится в Израиле, — Борис Бриль (или кто-то, кто назвался им) сам написал на оставленный нами номер телефона и предложил консультацию.

Кроме того, на сайте клиники была исправлена информация, относительно Бриля: из врача высшей категории (по параметрам какой именно страны не указывалось, но, видимо, не Украины) и медика с опытом семейного врача он превратился в основателя медицинского центра и успешного израильского врача.

Также в ответ на запрос журналистов УНН в медицинском центре Vitae заверили, что не реализуют биологическую добавку Immune Cov (к клиническим испытаниям которой имеет непосредственное отношение Бриль), а используют при лечении лекарственные средства в соответствии с протоколами лечения рекомендованных Минздравом Украины.

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