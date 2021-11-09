В клинике израильского врача Бриля на Троещине не знают, имеет ли он право на осуществление медицинской практики в Украине

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 24168 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 50605 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 73785 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 226377 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 129670 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 398154 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 315817 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214806 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244818 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255496 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Чемпион мира по футболу Хуммельс объявил о завершении карьеры

4 апреля, 18:39 • 7358 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 11844 просмотра

Удар по Кривому Рогу: уже 16 погибших, среди них 6 детей, более 40 раненых

4 апреля, 19:01 • 10118 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 10583 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 16723 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 2866 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 138097 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 226377 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 398154 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 258913 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 10857 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21009 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 49599 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74450 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59407 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

В клинике израильского врача Бриля на Троещине не знают, имеет ли он право на осуществление медицинской практики в Украине

Киев • УНН

 • 42050 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украино-израильском медицинском центре Vitae не знают, имеет ли их основатель Борис Бриль разрешение на осуществление медицинской практики в Украине. Об этом говорится в ответе клиники на запрос УНН.

В клинике израильского врача Бриля на Троещине не знают, имеет ли он право на осуществление медицинской практики в Украине

Цитата

“Вместе с тем, можем сообщить, Борис Бриль является основателем медицинского центра. Борис Бриль проходит и возможно прошел процедуру нострификации документов об образовании на территории Украины на получение разрешения на осуществление медицинской практики в Украине”, — сообщили в клинике.

Там настаивают, что лишь предоставляют контакты Бриля для дальнейшего общения по консультациям и лечению в Израиле.

“В основанном им медицинском центре, по просьбе посетителей, можно получить бесплатно контакт и другую информацию для дальнейшего индивидуального общения с Борисом Брилем в отношении консультаций и лечения на территории Израиля. Поскольку врач работает и постоянно проживает в Израиле”, — сообщили в клинике.

Добавим

Однако это идет в разрез той информации, которую журналист УНН получил в клинике раньше, попробовав записаться к Брилю. Еще несколько дней назад в клинике Vitae на Троещине можно было записаться на прием к врачу Брилю. Но, правда, только на консультацию онлайн — по скайпу. Однако речь не шла о консультации по лечению в Израиле. При этом сам врач написал в социальных сетях, что приемов в Украине не ведет и не “работает на Троещине”.

После того как мы попытались попасть на прием к врачу Брилю на Троещине и получили отказ в офлайн консультации в ближайшее время, ведь врач, как правило, находится в Израиле, — Борис Бриль (или кто-то, кто назвался им) сам написал на оставленный нами номер телефона и предложил консультацию.

Кроме того, на сайте клиники была исправлена информация, относительно Бриля: из врача высшей категории (по параметрам какой именно страны не указывалось, но, видимо, не Украины) и медика с опытом семейного врача он превратился в основателя медицинского центра и успешного израильского врача.

Также в ответ на запрос журналистов УНН в медицинском центре Vitae заверили, что не реализуют биологическую добавку Immune Cov (к клиническим испытаниям которой имеет непосредственное отношение Бриль), а используют при лечении лекарственные средства в соответствии с протоколами лечения рекомендованных Минздравом Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израильский врач из клиники на Троещине Борис Бриль пропагандирует Спутник V

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,633.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06