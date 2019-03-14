У київському метро очікується обмеження руху
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні у метро Києва через проведення футбольного матчу "Динамо" (Київ) - "Челсі" (Лондон) можливі обмеження руху. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу метрополітену.
Як повідомляється, на станції "Площа Льва Толстого" можливе скупчення людей, оскільки на вихід працює лише один ескалатор.
Станція "Олімпійська" працюватиме з можливими обмеженнями на вхід, а станція "Палац спорту" працюватиме без обмежень.
Зазначимо, футбольний матч розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 19:55.
Нагадаємо, лідер атак "Челсі" пропустить поєдинок з "Динамо".
Як повідомляв УНН, у київському метро планують встановити табло зі зворотнім відліком.