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У київському метро очікується обмеження руху

Київ • УНН

 • 16108 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні у метро Києва через проведення футбольного матчу "Динамо" (Київ) - "Челсі" (Лондон) можливі обмеження руху. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу метрополітену.

У київському метро очікується обмеження руху

Як повідомляється, на станції "Площа Льва Толстого" можливе скупчення людей, оскільки на вихід працює лише один ескалатор.

Станція "Олімпійська" працюватиме з можливими обмеженнями на вхід, а станція "Палац спорту" працюватиме без обмежень.

Зазначимо, футбольний матч розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 19:55.

Нагадаємо, лідер атак "Челсі" пропустить поєдинок з "Динамо".

Як повідомляв УНН, у київському метро планують встановити табло зі зворотнім відліком.

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