В киевском метро ожидается ограничение движения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня в метро Киева из-за проведения футбольного матча "Динамо" (Киев) - "Челси" (Лондон) возможно ограничение движения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Как сообщается, на станции "Площадь Льва Толстого" возможно скопление людей, поскольку на выход работает только один эскалатор.
Станция "Олимпийская" будет работать с возможными ограничениями на вход, а станция "Дворец спорта" будет работать без ограничений.
Отметим, футбольный матч начнется на НСК "Олимпийский" в 19:55.
Напомним, лидер атак "Челси" пропустит поединок с "Динамо".
Как сообщал УНН, в киевском метро планируют установить табло с обратным отсчетом.