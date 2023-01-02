На Київщині збільшилося споживання електрики: в ОВА попередили про можливість аварійних відключень

Цитата

"Попри обстріли та атаки дронами, Київська область зустріла Новий рік без екстрених відключень електроенергії. Енергетики продовжують роботу в посиленому режимі, щоб не повертатися до аварійних вимкнень. Проте наразі спостерігаємо збільшення споживання електрики та надмірне навантаження на мережі. Тому важливо не забувати про розумне споживання світла – користуватися енергоємними приладами по черзі та економно використовувати світло", - зазначив Кулеба.

Деталі

З його слів, продовжують ліквідацію наслідків нічних обстрілів – на ранок є 11 пошкоджених приватних будинків у Фастівському та Обухівському районах. Там вже працюють відповідні комісії та фіксують руйнування, щоб якнайшвидше розпочати ремонтні роботи.

Доповнення

Київ після нічної атаки перевели на екстрені відключення світла.