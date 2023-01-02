В Киевской области увеличилось потребление электричества: в ОВА предупредили о возможности аварийных отключений

Цитата

"Несмотря на обстрелы и атаки дронами, Киевская область встретила Новый год без экстренных отключений электроэнергии. Энергетики продолжают работу в усиленном режиме, чтобы не возвращаться к аварийным отключениям. Однако сейчас наблюдаем увеличение потребления электричества и чрезмерную нагрузку на сети. Поэтому важно не забывать о разумном потреблении света – пользоваться энергоемкими приборами поочередно и экономно использовать свет", - отметил Кулеба.

Детали

По его словам, продолжают ликвидацию последствий ночных обстрелов – на утро 11 поврежденных частных домов в Фастовском и Обуховском районах. Там уже работают соответствующие комиссии и фиксируют разрушения, чтобы как можно быстрее приступить к ремонтным работам.

Дополнение

Киев после ночной атаки перевели на экстренные отключения света.