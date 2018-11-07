У Київській області відомого краєзнавця збив автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У місті Макарові Київської області автомобіль збив 83-річну жінку, яка є відомим українським краєзнавцем. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Київщини, передає УНН.
“В Макарові під колесами мікроавтобуса загинула 83-річна пенсіонерка — український краєзнавець. Жінка вийшла з аптеки і на момент трагедії перебувала за автомобілем, що стояв. Водій бусу, який приїхав зі столиці, щоб доставити товар в аптеку, рушив заднім ходом та збив стареньку”, — розповіли у поліції.
Внаслідок ДТП, за інформацією відділу комунікацій, потерпілу госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні, але її врятувати не вдалося.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Як вдалося дізнатися УНН, збитою жінкою виявилася відома українська краєзнавчиня — Діна Нетреба, яка написала понад 300 розвідок та низки книг.
Нагадаємо, прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно водія, через самовпевненість якого у ДТП загинули четверо людей.