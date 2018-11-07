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У Київській області відомого краєзнавця збив автомобіль

У Київській області відомого краєзнавця збив автомобіль

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. У місті Макарові Київської області автомобіль збив 83-річну жінку, яка є відомим українським краєзнавцем. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Київщини, передає УНН.

“В Макарові під колесами мікроавтобуса загинула 83-річна пенсіонерка — український краєзнавець. Жінка вийшла з аптеки і на момент трагедії перебувала за автомобілем, що стояв. Водій бусу, який приїхав зі столиці, щоб доставити товар в аптеку, рушив заднім ходом та збив стареньку”, — розповіли у поліції.

Внаслідок ДТП, за інформацією відділу комунікацій, потерпілу госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні, але її врятувати не вдалося.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Як вдалося дізнатися УНН, збитою жінкою виявилася відома українська краєзнавчиня — Діна Нетреба, яка написала понад 300 розвідок та низки книг.

Нагадаємо, прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно водія, через самовпевненість якого у ДТП загинули четверо людей.

Українські Національні Новини

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