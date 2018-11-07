В Киевской области известного краеведа сбил автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В городе Макарове Киевской области автомобиль сбил 83-летнюю женщину, которая является известным украинским краеведом. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.
"В Макарове под колесами микроавтобуса погибла 83-летняя пенсионерка - украинский краевед. Женщина вышла из аптеки и на момент трагедии находилась за автомобилем, который стоял. Водитель буса, который приехал из столицы, чтобы доставить товар в аптеку, двинулся задним ходом и сбил старушку", - рассказали в полиции.
В результате ДТП, по информации отдела коммуникаций, пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы, но ее спасти не удалось.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Как удалось узнать УНН, женщина оказалась известным украинским краеведом - Дина Нетреба, автор более 300 исследований и ряда книг.
Напомним, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении водителя, из-за самоуверенности которого в ДТП погибли четыре человека.