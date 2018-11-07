В Киевской области известного краеведа сбил автомобиль

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107982 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115746 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153991 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147486 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137926 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128916 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173416 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118133 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141684 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Киевской области известного краеведа сбил автомобиль

В Киевской области известного краеведа сбил автомобиль

Киев  •  УНН

 • 10645 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В городе Макарове Киевской области автомобиль сбил 83-летнюю женщину, которая является известным украинским краеведом. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.

"В Макарове под колесами микроавтобуса погибла 83-летняя пенсионерка - украинский краевед. Женщина вышла из аптеки и на момент трагедии находилась за автомобилем, который стоял. Водитель буса, который приехал из столицы, чтобы доставить товар в аптеку, двинулся задним ходом и сбил старушку", - рассказали в полиции.

В результате ДТП, по информации отдела коммуникаций, пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы, но ее спасти не удалось.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как удалось узнать УНН, женщина оказалась известным украинским краеведом - Дина Нетреба, автор более 300 исследований и ряда книг.

Напомним, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении водителя, из-за самоуверенности которого в ДТП погибли четыре человека.

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