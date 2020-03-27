У Київській області перевіряють понад 60 підозр на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Київській області перевіряють підозру на коронавірус у 67 осіб, найбільше підозр в Обухівському та Києво-Святошинському районах. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Підозру на зараження мають 67 осіб, з них 14 — це Обухівський район, 18 — Києво-Святошинський район, 7 — Броварський, 10 — місто Ірпінь, 3 — Біла Церква та 6 — Вишгородський район. Також 5 випадків — у Бориспільському районі, 3 — Фастівський, 2 — Макарівський район”, — сказав Володін.
Він також зазначив, що встановлено медичне спостереження за 240 особами, які мали, відповідно, контакти з хворими.
Волошин підкреслив, що в усіх інфекційних відділеннях медзакладів області є експрес-тести, мінімальний запас засобів індивідуального захисту лікарів та дезінфікуючих речовин.
Нагадаємо, що на Київщині підтверджено 32 випадки захворювання на COVID-19.