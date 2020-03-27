В Киевской области проверяют более 60 подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киевской области проверяют подозрение на коронавирус у 67 человек, больше всего подозрений в Обуховском и Киево-Святошинском районах. Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Подозрение на заражение имеют 67 человек, из них 14 - это Обуховский район, 18 - Киево-Святошинский район, 7 - Броварской, 10 - город Ирпень, 3 - Белая Церковь и 6 - Вышгородский район. Также 5 случаев - в Бориспольском районе, 3 - Фастовский, 2 - Макаровский район", - сказал Володин.
Он также отметил, что установлено медицинское наблюдение за 240 лицами, которые имели, соответственно, контакты с больными.
Волошин подчеркнул, что во всех инфекционных отделениях медучреждений области есть экспресс-тесты, минимальный запас средств индивидуальной защиты врачей и дезинфицирующих веществ.
Напомним, что в Киевской области подтверждено 32 случая заболевания COVID-19.