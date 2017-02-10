У Київраді визначились із новою назвою станції метро “Петрівка”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Комісія з найменувань Київської міської ради сьогодні ухвалила рішення про перейменування станції метро Петрівка на станцію Почайна. Про це на своїй сторінці у Facebook написала одна з ініціаторів перейменування Аннабелла Моріна, передає УНН.
“Комісія з найменувань Київради щойно ухвалила рішення про перейменування станції метро Петрівка на станцію Почайна”, — написала А.Моріна.
За її словами, наступний етап щодо перейменування станції метро — два місяці громадських обговорень на сайті Київської міської ради.
Як повідомляв УНН, У Києві наразі планують демонтувати ще вісім пам’ятників та пам’ятних знаків у рамках декомунізації.