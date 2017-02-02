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У Києві планують демонтувати ще 8 пам’ятників та пам’ятних знаків у рамках декомунізації

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Києві наразі планують демонтувати ще вісім пам’ятників та пам’ятних знаків у рамках декомунізації. Про це УНН повідомили в прес-службі Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА.

У Києві планують демонтувати ще 8 пам’ятників та пам’ятних знаків у рамках декомунізації

“Станом на 4.08.2016 року із затвердженого переліку демонтовано 136 із 144 об’єктів. Не демонтовано 8 пам’ятників та пам’ятних знаків”, — повідомили у прес-службі.

При цьому, за повідомленням прес-служби, у Дарницькому районі планують демонтувати скульптурну композицію Екіпажу бронепоїзда “Таращанець” на перетині вул.Ялтинська та вул. Засланова, пам’ятник В.І.Леніну (в дитинстві) по вул. Вакуленчука, 1.

У Соломянському районі, згідно з розпорядженням КМДА щодо демонтажу пам’ятників та пам’ятних знаків, буде демонтовано барельєф більшовицьким вождям, що розміщений всередині приміщення на станції метро “Вокзальна”, погруддя В.І.Кудряшову, розташоване на території Київського вищого професійного училища залізничного транспорту ім. В.І.Кудряшова, а також пам’ятний знак М.О.Островському.

Крім того, у Шевченківському районі планують демонтувати барельєф В.І.Леніна на станції метро “Театральна”, який наразі накритий через те, що демонтаж потребує проектного рішення, пам’ятник М.О.Щорсу на бульварі Т.Шевченка, що потребує спеціального технічного проекту для демонтажу та пам’ятник М.П.Кирпоносу у сквері на вул. Кирпоноса.

Як повідомляв УНН, у КМДА не планують зносити пам’ятник-гармату на Арсенальній площі.

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