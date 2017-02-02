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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У КМДА не планують зносити пам’ятник-гармату на Арсенальній площі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. У рамках розпорядження Київської міської державної адміністрації щодо демонтажу пам’ятників та пам’ятних знаків не запланований демонтаж пам’ятника-гармати робітникам заводу “Арсенал” на Арсенальній площі. Про це УНН повідомили у прес-службі Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА.

У КМДА не планують зносити пам’ятник-гармату на Арсенальній площі

“У затвердженому вказаним розпорядженням (щодо проведення демонтажу пам’ятників та пам’ятних знаків — ред.) переліку відсутній пам’ятник робітникам заводу "Арсенал“, розміщений на вулиці І.Мазепи, 17”, — зазначили у прес-службі.

Зазначимо, кілька днів тому у ЗМІ з’явилася інформація, що голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що пам’ятник на робітникам заводу “Арсенал” на Арсенальній площі повинен бути демонтований.

Як повідомляв УНН, в Українському інституті національної пам’яті поки не було здійснено практичних кроків щодо декомунізації Міжнародного жіночого дня (8 березня) та Дня Перемоги (9 травня).

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