Практичних кроків щодо декомунізації свят 8 березня і 9 травня поки немає - Інститут нацпам'яті
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Українському інституті національної пам’яті поки не було здійснено практичних кроків щодо декомунізації Міжнародного жіночого дня (8 березня) та Дня Перемоги (9 травня). Про це УНН повідомили у відділі аналізу регіональних особливостей та політики національних меншин Інституту нацпам’яті.
“Поки що це тільки на рівні якихось ідей, концепцій. Тобто, поки що це в якусь практичну площину не перемістилося. Поки що, мабуть, зарано про це говорити, про якісь практичні кроки в цьому напрямку”, — повідомили у відділі.
Зазначимо, напередодні голова Інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович повідомив у ЗМІ про те, що “не варто робити державним святом” 8 березня та 1 травня, а також “потрібно переводити акцент” з 9 травня на 8 травня.
Як повідомляв УНН, в Інституті нацпам’яті наголошували, що декомунізація в Україні відбулася на 99%.