Практических шагов по декоммунизации праздников 8 марта и 9 мая пока нет - Институт нацпамяти
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Украинском институте национальной памяти пока не было осуществлено практических шагов по декоммунизации Международного женского дня (8 марта) и Дня Победы (9 мая). Об этом УНН сообщили в отделе анализа региональных особенностей и политики национальных меньшинств Института нацпамяти.
"Пока это только на уровне каких-то идей, концепций. То есть, пока это в какую-то практическую плоскость не переместилось. Пока, пожалуй, рано об этом говорить, о каких-то практических шагах в этом направлении", - сообщили в отделе.
Отметим, накануне глава Института нацпамяти Владимир Вятрович сообщил в СМИ о том, что "не стоит делать государственным праздником" 8 марта и 1 мая, а также "нужно переводить акцент" с 9 мая на 8 мая.
Как сообщал УНН, в Институте нацпамяти отмечали, что декоммунизация в Украине состоялась на 99%.