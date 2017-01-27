Практических шагов по декоммунизации праздников 8 марта и 9 мая пока нет - Институт нацпамяти

"Пока это только на уровне каких-то идей, концепций. То есть, пока это в какую-то практическую плоскость не переместилось. Пока, пожалуй, рано об этом говорить, о каких-то практических шагах в этом направлении", - сообщили в отделе.

Отметим, накануне глава Института нацпамяти Владимир Вятрович сообщил в СМИ о том, что "не стоит делать государственным праздником" 8 марта и 1 мая, а также "нужно переводить акцент" с 9 мая на 8 мая.

Как сообщал УНН, в Институте нацпамяти отмечали, что декоммунизация в Украине состоялась на 99%.