В КГГА не планируют сносить памятник-пушку на Арсенальной площади
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В рамках распоряжения Киевской городской государственной администрации по демонтажу памятников и памятных знаков не запланирован демонтаж памятника-пушки рабочим завода "Арсенал" на Арсенальной площади. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.
"В утвержденном указанным распоряжением (о проведении демонтажа памятников и памятных знаков - ред.) перечне отсутствует памятник рабочим завода "Арсенал", расположенный на улице Мазепы, 17", - отметили в пресс-службе.
Отметим, несколько дней назад в СМИ появилась информация, что глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятник на рабочим завода "Арсенал" на Арсенальной площади должен быть демонтирован.
Как сообщал УНН, в Украинском институте национальной памяти пока не было осуществлено практических шагов по декоммунизации Международного женского дня (8 марта) и Дня Победы (9 мая).