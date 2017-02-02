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В КГГА не планируют сносить памятник-пушку на Арсенальной площади

Киев • УНН

 • 11216 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В рамках распоряжения Киевской городской государственной администрации по демонтажу памятников и памятных знаков не запланирован демонтаж памятника-пушки рабочим завода "Арсенал" на Арсенальной площади. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.

В КГГА не планируют сносить памятник-пушку на Арсенальной площади

"В утвержденном указанным распоряжением (о проведении демонтажа памятников и памятных знаков - ред.) перечне отсутствует памятник рабочим завода "Арсенал", расположенный на улице Мазепы, 17", - отметили в пресс-службе.

Отметим, несколько дней назад в СМИ появилась информация, что глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятник на рабочим завода "Арсенал" на Арсенальной площади должен быть демонтирован.

Как сообщал УНН, в Украинском институте национальной памяти пока не было осуществлено практических шагов по декоммунизации Международного женского дня (8 марта) и Дня Победы (9 мая).

Украинские Национальные Новости

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