В Киеве планируют демонтировать еще 8 памятников и памятных знаков в рамках декоммунизации
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Киеве сейчас планируют демонтировать еще восемь памятников и памятных знаков в рамках декоммунизации. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.
"По состоянию на 4.08.2016 года из утвержденного перечня демонтировано 136 с 144 объектов. Не демонтированы 8 памятников и памятных знаков", - сообщили в пресс-службе.
При этом, по сообщению пресс-службы, в Дарницком районе планируют демонтировать скульптурную композицию Экипажу бронепоезда "Таращанец" на пересечении ул.Ялтинская и ул. Засланова, памятник В.И.Ленину (в детстве) по ул. Вакуленчука, 1.
В Соломенском районе, согласно распоряжению КГГА о демонтаже памятников и памятных знаков, будет демонтирован барельеф большевистским вождям, который размещен внутри помещения на станции метро "Вокзальная", бюст В.И.Кудряшову, расположенное на территории Киевского высшего профессионального училища железнодорожного транспорта им. В.И.Кудряшова, а также памятный знак М.А.Островскому.
Кроме того, в Шевченковском районе планируют демонтировать барельеф В.И.Ленина на станции метро "Театральная", который сейчас накрыт за того, что демонтаж требует проектного решения, памятник Н.А.Щорса на бульваре Т.Шевченко, что требует специального технического проекта для демонтажа и памятник М.П.Кирпонос в сквере на ул. Кирпоноса.
Как сообщал УНН, в КГГА не планируют сносить памятник-пушку на Арсенальной площади.