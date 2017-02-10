В Киевсовете определились с новым названием станции метро "Петровка"

"Комиссия по наименованиям Киевсовета только что приняла решение о переименовании станции метро Петровка на станцию ​​Почайная", - написала А.Морина.

По ее словам, следующий этап по переименованию станции метро - два месяца общественных обсуждений на сайте Киевского городского совета.

Как сообщал УНН, в Киеве сейчас планируют демонтировать еще восемь памятников и памятных знаков в рамках декоммунизации.