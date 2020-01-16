У Київ привезли шістьох поранених військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Київ до Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" прийняв шістьох поранених військовослужбовців. Про це повідомляє УНН із посиланням пресслужбу Міноборони.
"Сьогодні, 16 січня, Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь" прийняв поранених військовослужбовців", - сказано у повідомленні.
Раніше шість воїнів проходили лікування у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону у Харкові, де військові лікарі стабілізували стан поранених героїв та підготували їх до аероевакуації на вищий рівень - у Києві. Перевезення здійснювалося реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил ЗС України Ан-26 "Віта".
Наразі українські воїни розміщені у клініки й відділення Київського військового госпіталю та проходять діагностичне обстеження.
За словами військових медиків, стан здоров’я поранених військових визначається як стабільний. При цьому, госпіталь має всі необхідні медикаменти для їх подальшого лікування.
Нагадаємо, 15 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.