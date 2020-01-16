В Киев привезли шесть раненых военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Киев в Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" принял шестерых раненых военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу Минобороны.
"Сегодня, 16 января, Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" принял раненых военнослужащих", - говорится в сообщении.
Ранее шесть воинов проходили лечение в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове, где военные врачи стабилизировали состояние раненых героев и подготовили их к аероевакуации на более высокий уровень - в Киев.
Перевозка осуществлялась реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил ВС Украины Ан-26 "Вита".
Сейчас украинские воины размещены в клиники и отделения Киевского военного госпиталя и проходят диагностическое обследование.
По словам военных медиков, состояние здоровья раненых военных определяется как стабильное. При этом, госпиталь имеет все необходимые медикаменты для их дальнейшего лечения.
Напомним, 15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.