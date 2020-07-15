У Києві зробили вже понад 146 тис. ПЛР-тестів на COVID-19 - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У Києві за весь час зробили понад 146 тис. ПЛР-тестів на COVID-19. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.
“Ми продовжуємо збільшувати кількість тестувань на COVID-19. Досліджують матеріал у медзакладах міста вже за більш короткий термін. Тільки за останню добу в столиці зробили понад 4700 тестів методом ПЛР та ІФА. За увесь період в столиці було зроблено понад 146 тис. ПЛР-тестів. Їх досліджують у Київському лабораторному центрі МОЗ України та в чотирьох комунальних медзакладах, а також у приватних клініках, державних медичних установах”, - сказав Віталій Кличко.
Він зазначив, що ІФА-тестів у місті здійснили понад 55 600.
“Показник тестування в столиці, у нас, в нашому місті, сьогодні найвищий в країні і становить 111 тестів на 100 тис. мешканців міста”, - додав Віталій Кличко.
Нагадаємо, у Києві найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили у Шевченківському районі.