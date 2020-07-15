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У Києві найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили у Шевченківському районі

У Києві найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили у Шевченківському районі

Київ • УНН

 • 11031 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. У Києві найбільший добовий приріст захворювання на COVID-19 зафіксовано у Шевченківському районі — 27 нових випадків. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко під час брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.

"Найбільше випадків захворювання (на COVID-19 за добу, - ред.) виявили в Шевченківському районі — 27, Дарницькому — 22 та у Деснянському — 21 випадок", — проінформував Кличко.

Він також повідомив, що в столичних лікарнях з діагнозом "коронавірусна хвороба" перебувають 247 хворих.

"39 з них - у важкому стані. 7 людей підключені до апаратів штучної вентиляції легень", - додав мер.

Нагадаємо, у Києві за минулу добу підтвердили 147 випадків захворювання на коронавірус. Це найбільша кількість випадків за добу за час пандемії.

Українські Національні Новини

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