В Киеве больше всего новых случаев COVID-19 за сутки обнаружили в Шевченковском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Киеве самый большой суточный прирост заболевания COVID-19 зафиксирован в Шевченковском районе - 27 новых случаев. Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.
"Больше всего случаев заболевания (на COVID-19 в сутки, - ред.) обнаружили в Шевченковском районе - 27, Дарницком - 22 и в Деснянском - 21 случай", - проинформировал Кличко.
Он также сообщил, что в столичных больницах с диагнозом "коронавирусная болезнь" находятся 247 больных.
"39 из них - в тяжелом состоянии. 7 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - добавил мэр.
Напомним, в Киеве за минувшие сутки подтвердили 147 случаев заболевания коронавирусом. Это самое большое количество случаев за сутки за время пандемии.