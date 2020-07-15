В Киеве сделали уже более 146 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19 - Кличко

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101665 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 110955 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115825 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 148568 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115937 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140363 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103972 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102790 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105060 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102274 просмотра

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В Киеве сделали уже более 146 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19 - Кличко

В Киеве сделали уже более 146 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19 - Кличко

Киев  •  УНН

 • 22979 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В Киеве за все время сделали более 146 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

"Мы продолжаем увеличивать количество тестирований на COVID-19. Исследуют материал в медучреждениях города уже за более короткий срок. Только за последние сутки в столице сделали более 4700 тестов методом ПЦР и ИФА. За весь период в столице было сделано более 146 тыс. ПЦР-тестов. Их исследуют в Киевском лабораторном центре Минздрава Украины и в четырех коммунальных медучреждениях, а также в частных клиниках, государственных медицинских учреждениях", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что ИФА-тестов в городе осуществили более 55 600.

"Показатель тестирования в столице, у нас, в нашем городе, сегодня самый высокий в стране и составляет 111 тестов на 100 тыс. жителей города", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве больше всего новых случаев COVID-19 за сутки обнаружили в Шевченковском районе.

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