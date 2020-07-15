В Киеве сделали уже более 146 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19 - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Киеве за все время сделали более 146 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.
"Мы продолжаем увеличивать количество тестирований на COVID-19. Исследуют материал в медучреждениях города уже за более короткий срок. Только за последние сутки в столице сделали более 4700 тестов методом ПЦР и ИФА. За весь период в столице было сделано более 146 тыс. ПЦР-тестов. Их исследуют в Киевском лабораторном центре Минздрава Украины и в четырех коммунальных медучреждениях, а также в частных клиниках, государственных медицинских учреждениях", - сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что ИФА-тестов в городе осуществили более 55 600.
"Показатель тестирования в столице, у нас, в нашем городе, сегодня самый высокий в стране и составляет 111 тестов на 100 тыс. жителей города", - добавил Виталий Кличко.
Напомним, в Киеве больше всего новых случаев COVID-19 за сутки обнаружили в Шевченковском районе.