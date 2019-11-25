У Києві жінка вкрала масла із супермаркету на 1,5 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У столичному супермаркеті жінка викрала вершкового масла на суму 1500 гривень, яке в майбутньому планувала перепродати. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.
“До столичних правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у супермаркеті на проспекті Степана Бандери охорона виявила у відвідувачки неоплачений товар. За вказаною адресою прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції”, — сказано у повідомленні.
Поліцейським адміністратор магазину розповіла, що по камерах відеонагляду працівники виявили у торговому залі відвідувачку, яка ховала у свій рюкзак упаковки з вершковим маслом. Далі, не сплативши за продукти харчування, жінку пройшла повз касу, але на виході її зупинила охорона закладу та попросила показати вміст наплічника.
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При огляді речей особи, на яку вказали співробітники маркету, правоохоронці виявили та вилучили товар на суму близько 1500 гривень. Жінка зізналась у скоєному та розповіла, що поцупила вершкове масло з метою перепродажу. Правопорушницею виявилась 32-річна киянка, яка неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Її затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Фігурантці повідомили про підозру у скоєнні злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, з січня по жовтень 2019 року у місті Києві до поліції надійшло 850 повідомлень про заволодіння транспортними засобами.