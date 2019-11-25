В Киеве женщина украла масла из супермаркета на 1,5 тыс. гривен

“Столичным правоохранителем поступило сообщение о том, что в супермаркете на проспекте Степана Бандеры охрана обнаружила у посетительницы неоплаченный товар. По указанному адресу прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции”, — говорится в сообщении.

Полицейским администратор магазина рассказала, что по камерам видеонаблюдения работники обнаружили в торговом зале посетительницу, которая прятала в свой рюкзак упаковки со сливочным маслом. Далее, не заплатив за продукты питания, женщина прошла мимо кассы, но на выходе его остановила охрана заведения и попросила показать содержимое рюкзака.

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При осмотре вещей лица, на которое указали сотрудники маркета, правоохранители обнаружили и изъяли товар на сумму около 1500 гривен. Женщина призналась в содеянном и рассказала, что увела сливочное масло с целью перепродажи. Правонарушительницей оказалась 32-летняя киевлянка, которая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение краж. Ее задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Фигурантке сообщили о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, с января по октябрь 2019 года в Киеве в полицию поступило 850 сообщений о завладении транспортными средствами.