У Києві жінка вдарила співмешканця ножем у шию під час сварки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Під час сімейної сварки киянка схопила зі столу ніж та вдарила ним у шию чоловіка. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.
Інцидент стався у будинку на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці. Під час розпиття спиртних напоїв між подружжям розпочалася сварка. Раптом жінка схопила зі столу ніж і декілька разів ударила ним опонента. На адресу виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію.
Зі слів виконувача обов’язків начальника відділу поліції № 2 Деснянського управління поліції Олега Нетченка, 34-річного потерпілого госпіталізували до відділення реанімації, а поліцейські на місці затримали 39-річну киянку за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень:
"Ймовірне знаряддя злочину – ніж, вилучили та разом із іншими речовими доказами направили на експертизу. Фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі", - повідомив поліцейський.
Нагадаємо, у столиці тіло 27-річного киянина з численними ножовими пораненнями виявили біля одного з будинків на бульварі Кольцова.