В Киеве женщина ударила сожителя ножом в шею во время ссоры
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Во время семейной ссоры киевлянка схватила со стола нож и ударила им в шею мужчины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
Инцидент произошел в доме на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы. Во время распития спиртных напитков между супругами началась ссора. Вдруг женщина схватила со стола нож и несколько раз ударила им оппонента. По адресу выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие.
По словам исполняющего обязанности начальника отдела полиции № 2 Деснянского управления полиции Олега Нетченка, 34-летнего пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации, а полицейские на месте задержали 39-летнюю киевлянку по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений:
"Вероятное орудие преступления - нож, изъяли и вместе с другими вещественными доказательствами направили на экспертизу. Фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы", - сообщил полицейский.
Напомним, в столице тело 27-летнего киевлянина с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили возле одного из домов на бульваре Кольцова.