У Києві згоріло кафе, охоронця госпіталізували з опіками
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Дарницькому районі столиці сталась пожежа у кафе. Вогонь знищив дерев’яні конструкції та меблі. Охоронця закладу доправили до лікарні з опіками, передає УНН із посиланням на ДСНС.
За інформацією ДСНС, повідомленні про пожежу на вул. Славгородській, 55, що у Дарницькому районі вони отримали 11 грудня о 21:55.
"... вогнеборці встановили, що сталось загоряння на площі 100 кв. м в 1-поверховій дерев’яній будівлі громадського харчування.
За словами очевидців, до прибуття пожежно-рятувального підрозділу було госпіталізовано, попередньо з опіками, охоронця 1988 року народження", - йдеться у повідомленні.
О 22:54 пожежу було локалізовано, а о 23:20 – ліквідовано.
Внаслідок пожежі розібрано 200 кв. м дерев’яних конструкцій, а також згоріли меблі та особисті речі.
На місці події працювало 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Головного управління.
Причина загоряння наразі встановлюється.
Нагадаємо, у Тернопільській області сталась масштабна пожежа на підприємстві.