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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72626 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95781 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115293 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150404 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198706 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194863 просмотра

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В Киеве сгорело кафе, охранника госпитализировали с ожогами

В Киеве сгорело кафе, охранника госпитализировали с ожогами

Киев  •  УНН

 • 14868 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Дарницком районе столицы произошел пожар в кафе. Огонь уничтожил деревянные конструкции и мебель. Охранника заведения доставили в больницу с ожогами, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По информации ГСЧС, сообщение о пожаре на ул. Славгородская, 55, что в Дарницком районе они получили 11 декабря в 21:55.

"... пожарные установили, что произошло возгорание на площади 100 кв. м в 1-этажном деревянном здании общественного питания.

По словам очевидцев, до прибытия пожарно-спасательного подразделения было госпитализировано, предварительно с ожогами, охранника 1988 года рождения", - говорится в сообщении.

В 22:54 пожар был локализован, а в 23:20 - ликвидирован.

В результате пожара разобрано 200 кв. м деревянных конструкций, а также сгорели мебель и личные вещи.

На месте происшествия работало 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава Главного управления.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Тернопольской области произошла масштабная пожар на предприятии.

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