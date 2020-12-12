В Киеве сгорело кафе, охранника госпитализировали с ожогами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Дарницком районе столицы произошел пожар в кафе. Огонь уничтожил деревянные конструкции и мебель. Охранника заведения доставили в больницу с ожогами, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По информации ГСЧС, сообщение о пожаре на ул. Славгородская, 55, что в Дарницком районе они получили 11 декабря в 21:55.
"... пожарные установили, что произошло возгорание на площади 100 кв. м в 1-этажном деревянном здании общественного питания.
По словам очевидцев, до прибытия пожарно-спасательного подразделения было госпитализировано, предварительно с ожогами, охранника 1988 года рождения", - говорится в сообщении.
В 22:54 пожар был локализован, а в 23:20 - ликвидирован.
В результате пожара разобрано 200 кв. м деревянных конструкций, а также сгорели мебель и личные вещи.
На месте происшествия работало 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава Главного управления.
Причина возгорания устанавливается.
Напомним, в Тернопольской области произошла масштабная пожар на предприятии.