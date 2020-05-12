У Києві збільшилась кількість госпіталізацій через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У столиці збільшується кількість інфікованих коронавірусом, яким потрібна госпіталізація. У стаціонарах міських лікарень перебуває 218 місцевих жителів, з них 56 перебувають у тяжкому стані. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“У нас збільшується кількість інфікованих, яким потрібна госпіталізація. У стаціонарах міських лікарень перебуває на цю хвилину 218 хворих на COVID-19 і 99 людей з підозрою на це захворювання. 56 пацієнтів у важкому стані, 7 з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів”, — повідомив Кличко.
Він зазначив, що у стаціонарах лікарень першої хвилі є приблизно 500 місць для хворих на коронавірус.
“Усього місто в медзакладах першої та другої хвилі передбачило майже 1700 ліжкомісць, але якщо буде інфекційний вибух, цього може виявитись замало... Припиніть жити в ілюзіях, вірус не відступив — небезпека реальна”, — звернувся до киян мер міста.
Нагадаємо, що за минулу добу в Києві підтвердили коронавірус у 59 людей, серед них 14 медпрацівників.