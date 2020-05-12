В Киеве увеличилось количество госпитализаций из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В столице увеличивается количество инфицированных коронавирусом, которым требуется госпитализация. В стационарах городских больниц находится 218 местных жителей, из них 56 находятся в тяжелом состоянии. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"У нас увеличивается количество инфицированных, которым требуется госпитализация. В стационарах городских больниц находится в данную минуту 218 больных COVID-19 и 99 человек с подозрением на это заболевание. 56 пациентов в тяжелом состоянии, 7 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сообщил Кличко.
Он отметил, что в стационарах больниц первой волны приблизительно 500 мест для больных коронавирусом.
"Всего город в медучреждениях первой и второй волны предусмотрел почти 1700 койкомест, но если будет инфекционный взрыв, этого может оказаться недостаточно... Прекратите жить в иллюзиях, вирус не отступил - опасность реальна", - обратился к киевлянам мэр города.
Напомним, что за минувшие сутки в Киеве подтвердили коронавирус у 59 человек, среди них 14 медработников.