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В Киеве увеличилось количество госпитализаций из-за COVID-19

Киев • УНН

 • 13927 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В столице увеличивается количество инфицированных коронавирусом, которым требуется госпитализация. В стационарах городских больниц находится 218 местных жителей, из них 56 находятся в тяжелом состоянии. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

В Киеве увеличилось количество госпитализаций из-за COVID-19

"У нас увеличивается количество инфицированных, которым требуется госпитализация. В стационарах городских больниц находится в данную минуту 218 больных COVID-19 и 99 человек с подозрением на это заболевание. 56 пациентов в тяжелом состоянии, 7 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сообщил Кличко.

Он отметил, что в стационарах больниц первой волны приблизительно 500 мест для больных коронавирусом.

"Всего город в медучреждениях первой и второй волны предусмотрел почти 1700 койкомест, но если будет инфекционный взрыв, этого может оказаться недостаточно... Прекратите жить в иллюзиях, вирус не отступил - опасность реальна", - обратился к киевлянам мэр города.

Напомним, что за минувшие сутки в Киеве подтвердили коронавирус у 59 человек, среди них 14 медработников.

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