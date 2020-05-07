У Києві завтра уже можуть працювати 13 агропродовольчих ринків

"За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Києві, виконали протиепідемічні вимоги та можуть працювати 8 травня 13 агропродовольчих ринків“,- йдеться в повідомленні.

А саме:

1. торгівельний майданчик “Феофанівський”, вул. Академіка Заболотного 48-А;

2. ринок “Деміївський”, вул. Ізюмська, 1;

3.ТРК “Базар на Лісовій”, вул. Попудренка, 65;

4. ринковий комплекс “Маяк”, вул. Попудренка, 90/2;

5. КП “Володимирський ринок”, вул. Антоновича, 115;

6.ТОВ “Печерський ринок”, пл. Печерська, 1;

7.ринок “Ілліс”, вул. Чорнобильська, 16/80;

8.КП “Бессарабський ринок”, Бессарабська пл., 2;

9.ринок “Лівобережний”, ПрАТ “Дніпровський ринок”, вул. Сверстюка, 3;

10.Т/М “Дарниця”, ПрАТ “Дніпровський ринок”, вул. Попудренка, 5;

11.ТОВ “Путь”, ринок “Шлях”, вул. Зодчих, 52/1;

12.ринок ПП “Коллібріс”, вул. Л. Курбаса, 6;

13.ринок “Борщагівський”, ТОВ “ТК” “Борщагівський”, вул. Зодчих, 58.

Як нагадує КМДА, агропродовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання низки протиепідемічних вимог.

Так, на ринках мають забезпечити:

• масковий режим працівників та відвідувачів;

• дистанційну термометрію на вході;

• недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ;

• забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами;

• дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

"Відновити роботу можуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо. Діє заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві почали працювати 10 ринків, найближчим часом планується відкрити всього 37 ринків.