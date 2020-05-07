У Києві завтра уже можуть працювати 13 агропродовольчих ринків

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 167211 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 121022 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 110648 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 118396 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 138629 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 143668 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 228383 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217094 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187340 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176921 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2.6м/с
82%
Популярнi новини

Посол США в Україні Бріджит Брінк планує піти у відставку - ЗМІ

10 квітня, 17:36 • 10931 перегляди

До Великодніх свят Укрзалізниця запустить додатковий рейс Київ-Луцьк-Київ

10 квітня, 17:38 • 11930 перегляди

5000 птахів надії: у Києві відкрили артінсталяцію бельгійського дизайнера

10 квітня, 17:49 • 10533 перегляди

Трибунал у Гаазі не судитиме путіна, поки він залишається президентом рф - Euronews

10 квітня, 17:58 • 10293 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 26400 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 167206 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 166568 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 286258 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 308969 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 390753 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 53951 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 37005 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 51560 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 53228 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128481 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

У Києві завтра уже можуть працювати 13 агропродовольчих ринків

Київ • УНН

 • 15061 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. У Києві 8 травня можуть працювати 13 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

У Києві завтра уже можуть працювати 13 агропродовольчих ринків

"За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Києві, виконали протиепідемічні вимоги та можуть працювати 8 травня 13 агропродовольчих ринків“,- йдеться в повідомленні.

А саме:
1. торгівельний майданчик “Феофанівський”, вул. Академіка Заболотного 48-А;
2. ринок “Деміївський”, вул. Ізюмська, 1;
3.ТРК “Базар на Лісовій”, вул. Попудренка, 65;
4. ринковий комплекс “Маяк”, вул. Попудренка, 90/2;
5. КП “Володимирський ринок”, вул. Антоновича, 115;
6.ТОВ “Печерський ринок”, пл. Печерська, 1;
7.ринок “Ілліс”, вул. Чорнобильська, 16/80;
8.КП “Бессарабський ринок”, Бессарабська пл., 2;
9.ринок “Лівобережний”, ПрАТ “Дніпровський ринок”, вул. Сверстюка, 3;
10.Т/М “Дарниця”, ПрАТ “Дніпровський ринок”, вул. Попудренка, 5;
11.ТОВ “Путь”, ринок “Шлях”, вул. Зодчих, 52/1;
12.ринок ПП “Коллібріс”, вул. Л. Курбаса, 6;
13.ринок “Борщагівський”, ТОВ “ТК” “Борщагівський”, вул. Зодчих, 58.

Як нагадує КМДА, агропродовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання низки протиепідемічних вимог.

Так, на ринках мають забезпечити:

• масковий режим працівників та відвідувачів;
• дистанційну термометрію на вході;
• недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ;
• забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами;
• дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.
"Відновити роботу можуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо. Діє заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві почали працювати 10 ринків, найближчим часом планується відкрити всього 37 ринків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$62.98
Bitcoin
$80,295.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,235.99
Ethereum
$1,534.51