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В Киеве завтра уже могут работать 13 агропродовольственных рынков

Киев • УНН

 • 15061 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Киеве 8 мая могут работать 13 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В Киеве завтра уже могут работать 13 агропродовольственных рынков

"По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать 8 мая 13 агропродовольственных рынков", - говорится в сообщении.

А именно:
1. торговая площадка "Феофановский", ул. Академика Заболотного 48-А;
2. рынок "Демеевский", ул. Изюмская, 1;
3.ТРК "Базар на Лесной", ул. Попудренко, 65;
4. рыночный комплекс "Маяк", ул. Попудренко, 90/2;
5. КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;
6.ТОВ "Печерский рынок", пл. Печерская, 1;
7.Рынок "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;
8.КП "Бессарабский рынок", Бессарабская пл., 2;
9. рынок "Левобережный", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3;
10.Т/М "Дарница", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5,
11.ТОВ "Путь", рынок "Путь", ул. Зодчих, 52/1;
12. рынок ЧП "Коллибрис", ул. Л. Курбаса, 6;
13. рынок "Борщаговский", ООО "ТК" "Борщаговский", ул. Зодчих, 58.

Как напоминает КГГА, агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

Так, на рынках должны обеспечить:

• масочный режим работников и посетителей;
• дистанционную термометрию на входе;
• недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
• обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
• дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

"Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг. Действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве начали работать 10 рынков, в ближайшее время планируется открыть всего 37 рынков.

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