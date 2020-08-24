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У Києві завтра перекриють вулицю Ярославську через зйомки фільму Netflix

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Завтра, 25 серпня, у Києві перекриють рух вулицею Ярославською у зв’язку зі зйомками фільму "The Last Mercenary" за участю актора Жан-Клода Ван Дама. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1168, передає УНН.

У Києві завтра перекриють вулицю Ярославську через зйомки фільму Netflix

“25 серпня з 05:00 до 21:00 відбуватимуться зйомки художнього фільму з перекриттям руху вулицею Ярославською”, — сказано у повідомленні КМДА.

Зазначається, що зйомки триватимуть на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської).

Так, відповідно до розпорядження, зйомки художнього фільму триватимуть у столиці до 26 вересня.

Нагадаємо, американська компанія Netflix знімає в Україні фільм. Так, частина зйомок кінострічки The Last Mercenary (“Останній найманець”) відбудеться у Києві. 

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