У Києві завтра перекриють вулицю Ярославську через зйомки фільму Netflix
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Завтра, 25 серпня, у Києві перекриють рух вулицею Ярославською у зв’язку зі зйомками фільму "The Last Mercenary" за участю актора Жан-Клода Ван Дама. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1168, передає УНН.
“25 серпня з 05:00 до 21:00 відбуватимуться зйомки художнього фільму з перекриттям руху вулицею Ярославською”, — сказано у повідомленні КМДА.
Зазначається, що зйомки триватимуть на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської).
Так, відповідно до розпорядження, зйомки художнього фільму триватимуть у столиці до 26 вересня.
Нагадаємо, американська компанія Netflix знімає в Україні фільм. Так, частина зйомок кінострічки The Last Mercenary (“Останній найманець”) відбудеться у Києві.