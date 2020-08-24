В Киеве завтра перекроют улицу Ярославскую из-за съемок фильма Netflix
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Завтра, 25 августа, в Киеве перекроют движение по улице Ярославской в связи со съемками фильма "The Last Mercenary" с участием актера Жан-Клода Ван Дамма. Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1168, передает УНН.
"25 августа с 05:00 до 21:00 будут проходить съемки художественного фильма с перекрытием движения по улице Ярославской", - говорится в сообщении КГГА.
Отмечается, что съемки продлятся на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской).
Так, согласно распоряжению, съемки художественного фильма продлятся в столице до 26 сентября.
Напомним, американская компания Netflix снимает в Украине фильм. Так, часть съемок киноленты The Last Mercenary ("Последний наемник") состоится в Киеве.