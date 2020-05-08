У Києві затвердили умови для роботи літніх майданчиків кафе - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Києві комісія з надзвичайних ситуацій столиці сьогодні затвердила умови для роботи літніх майданчиків кафе та ресторанів. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Як ви знаєте, уряд вчора дозволив працювати вже на першому етапі і літнім майданчикам кафе та ресторанів. Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила сьогодні умови для їх роботи. Майданчики зможуть працювати тільки з дотриманням визначених норм безпеки. Зокрема, відстань між столиками 1,5 метри, не більше двох відвідувачів за одним столиком (без врахування дітей до 14 років), засоби захисту в персоналу", - зазначив він.
Кличко додав, що для підтримки підприємців та спрощення процедур міська влада вже підготувала рішення Київради, яке винесе на найближчу сесію.
"Відкритим (літнім) та сезонним майданчикам, що отримували документи в 2019 році, Департамент містобудування та архітектури видасть нові документи на розміщення без опрацювання і зайвих погоджень. Терміном у 2 робочих дні. Стосуватиметься така процедура і нових майданчиків, що захочуть працювати з дотриманням всіх вимог. Також для літніх та сезонних майданчиків місто планує встановити символічну фіксовану суму пайової участі – 1 гривню. Для літніх майданчиків – до кінця жовтня цього року. Для сезонних – до кінця грудня. Розуміючи, що бізнес несе втрати і йому потрібна допомога", - зазначив Кличко.
Також він додав, що минулого року в столиці документи на розміщення отримали 1059 літніх майданчиків кафе та ресторанів.
Нагадаємо, у Києві лабораторно підтверджено 1 721 випадок захворювання на COVID-19, за добу у столиці захворіло 46 людей, також за добу вперше за час епідемії померли троє людей.