У Києві затвердили умови для роботи літніх майданчиків кафе - Кличко

"Як ви знаєте, уряд вчора дозволив працювати вже на першому етапі і літнім майданчикам кафе та ресторанів. Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила сьогодні умови для їх роботи. Майданчики зможуть працювати тільки з дотриманням визначених норм безпеки. Зокрема, відстань між столиками 1,5 метри, не більше двох відвідувачів за одним столиком (без врахування дітей до 14 років), засоби захисту в персоналу", - зазначив він.

Кличко додав, що для підтримки підприємців та спрощення процедур міська влада вже підготувала рішення Київради, яке винесе на найближчу сесію.

"Відкритим (літнім) та сезонним майданчикам, що отримували документи в 2019 році, Департамент містобудування та архітектури видасть нові документи на розміщення без опрацювання і зайвих погоджень. Терміном у 2 робочих дні. Стосуватиметься така процедура і нових майданчиків, що захочуть працювати з дотриманням всіх вимог. Також для літніх та сезонних майданчиків місто планує встановити символічну фіксовану суму пайової участі – 1 гривню. Для літніх майданчиків – до кінця жовтня цього року. Для сезонних – до кінця грудня. Розуміючи, що бізнес несе втрати і йому потрібна допомога", - зазначив Кличко.

Також він додав, що минулого року в столиці документи на розміщення отримали 1059 літніх майданчиків кафе та ресторанів.

Нагадаємо, у Києві лабораторно підтверджено 1 721 випадок захворювання на COVID-19, за добу у столиці захворіло 46 людей, також за добу вперше за час епідемії померли троє людей.