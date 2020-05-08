В Киеве утвердили условия для работы летних площадок кафе - Кличко

"Как вы знаете, правительство вчера позволило работать уже на первом этапе и летним площадкам кафе и ресторанов. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла сегодня условия для их работы. Площадки смогут работать только с соблюдением определенных норм безопасности. В частности, расстояние между столиками 1,5 метра, не более двух посетителей за одним столиком (без учета детей до 14 лет), средства защиты у персонала", - отметил он.

Кличко добавил, что для поддержки предпринимателей и упрощения процедур городские власти уже подготовили решение Киевсовета, которое вынесет на ближайшую сессию.

"Открытым (летним) и сезонным площадкам, получавши документы в 2019 году, Департамент градостроительства и архитектуры выдаст новые документы на размещение без обработки и лишних согласований. Термином в 2 рабочих дня. Касаться такая процедура будет и новых площадок, которые захотят работать с соблюдением всех требований. Также для летних и сезонных площадок город планирует установить символическую фиксированную сумму долевого участия - 1 гривну. Для летних площадок - до конца октября этого года. Для сезонных - до конца декабря. Понимая, что бизнес несет потери и ему нужна помощь", - отметил Кличко.

Также он добавил, что в прошлом году в столице документы на размещение получили 1 059 летних площадок кафе и ресторанов.

Напомним, в Киеве лабораторно подтвержден 1 721 случай заболевания COVID-19, за сутки в столице заболели 46 человек, также за сутки впервые за время эпидемии умерли три человека.