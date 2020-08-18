У Києві затримано підозрюваного у "замінуванні" посольств США та Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Громадянину Вірменії повідомлено про підозру у неправдивому повідомленні про замінування приміщень посольств США та Республіки Туреччина в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Київською місцевою прокуратурою № 3 повідомлено про підозру 46-річному громадянину Вірменії за фактом неправдивого повідомлення про замінування приміщень посольств США та Республіки Туреччина в Україні", - йдеться в повідомленні.
Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Повідомляється, що у суботу, 1 серпня 2020 року, правопорушник з власного мобільного телефону здійснив два телефонних дзвінка на лінію "102" та надав хибне повідомлення про замінування будівель двох посольств.
"Провівши перевірку зазначених повідомлень, правоохоронці встановили, що вибухових матеріалів та пристроїв у приміщеннях немає, а повідомлення про замінування є неправдивим", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у столиці поліцейські затримали чоловіка, який "пожартував" про замінування банку.