В Киеве задержан подозреваемый в "заминировании" посольств США и Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Гражданину Армении сообщено о подозрении в ложном сообщении о минировании помещений посольств США и Республики Турция в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 3 сообщено о подозрении 46-летнему гражданину Армении по факту ложного сообщения о заминировании помещений посольств США и Республики Турция в Украине", - говорится в сообщении.
Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Сообщается, что в субботу, 1 августа 2020 года, правонарушитель с собственного мобильного телефона совершил два телефонных звонка на линию "102" и предоставил ложное сообщение о заминировании зданий двух посольств.
"Проведя проверку указанных сообщений, правоохранители установили, что взрывчатых материалов и устройств в помещениях нет, а сообщение о заминировании является ложным", - отмечается в сообщении.
Напомним, в столице полицейские задержали мужчину, который "пошутил" о заминировании банка.