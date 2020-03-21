У Києві затримали молодика, який розпочав стрілянину на дорозі

КИЇВ. 21 березня. УНН. За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 9 оперативними працівниками спільно зі слідчими Солом’янського УП ГУНП у м. Києві затримано 24-річного молодика, уродженця Луганської області, який влаштував стрілянину через конфлікт на дорозі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.