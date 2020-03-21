У Києві затримали молодика, який розпочав стрілянину на дорозі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 9 оперативними працівниками спільно зі слідчими Солом’янського УП ГУНП у м. Києві затримано 24-річного молодика, уродженця Луганської області, який влаштував стрілянину через конфлікт на дорозі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
Інцидент трапився 19 березня на вул. Гетьмана у Солом’янському районі столиці.
До поліції звернувся водій, який повідомив, що невідомий чоловік спочатку підрізав його автомобіль, а після цього у ході словесної перепалки здійснив декілька пострілів в його машину. Пострілами були пошкоджені вікна в салоні автомобіля.
Працівники поліції "по гарячих слідах" затримали стрільця та вилучили у нього предмет, схожий на пістолет, та патрони.
Наразі затриманому, який вже був раніше судимий за хуліганство та насильницькі дії, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосування вогнепальної зброї або іншого предмета, заздалегідь пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень).
Прокуратурою до суду було внесено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке судом задоволено, проте із можливістю внесення застави у сумі 50 тисяч гривень.
Чоловіку за вчинене загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, банду затримали за напад на інкасаторів в Одесі та спробу пограбувати банк.