В Киеве задержали молодого человека, который открыл стрельбу на дороге

КИЕВ. 21 марта. УНН. Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 оперативными работниками совместно со следователями Соломенского УП ГУНП в Киеве задержан 24-летний молодой человек, уроженец Луганской области, который устроил стрельбу из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.