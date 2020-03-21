В Киеве задержали молодого человека, который открыл стрельбу на дороге
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 оперативными работниками совместно со следователями Соломенского УП ГУНП в Киеве задержан 24-летний молодой человек, уроженец Луганской области, который устроил стрельбу из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Инцидент произошел 19 марта на ул. Гетьмана в Соломенском районе столицы.
В полицию обратился водитель, который сообщил, что неизвестный мужчина сначала подрезал его автомобиль, а затем в ходе словесной перепалки совершил несколько выстрелов в его машину. Выстрелами были повреждены окна в салоне автомобиля.
Работники полиции "по горячим следам" задержали стрелка и изъяли у него предмет, похожий на пистолет, и патроны.
Сейчас задержанному, который уже был ранее судим за хулиганство и насильственные действия, сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия или другого предмета, заранее приспособленного для нанесения телесных повреждений).
Прокуратурой в суд было внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, которое судом удовлетворено, однако с возможностью внесения залога в сумме 50 000 гривен.
Мужчине за совершенное грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, банду задержали за нападение на инкассаторов в Одессе и попытку ограбить банк.