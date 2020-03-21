В Киеве задержали молодого человека, который открыл стрельбу на дороге

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103871 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106520 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108475 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107172 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116553 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101652 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105917 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106773 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131673 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130499 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Киеве задержали молодого человека, который открыл стрельбу на дороге

В Киеве задержали молодого человека, который открыл стрельбу на дороге

Киев  •  УНН

 • 14036 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 оперативными работниками совместно со следователями Соломенского УП ГУНП в Киеве задержан 24-летний молодой человек, уроженец Луганской области, который устроил стрельбу из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Инцидент произошел 19 марта на ул. Гетьмана в Соломенском районе столицы.

В полицию обратился водитель, который сообщил, что неизвестный мужчина сначала подрезал его автомобиль, а затем в ходе словесной перепалки совершил несколько выстрелов в его машину. Выстрелами были повреждены окна в салоне автомобиля.

Работники полиции "по горячим следам" задержали стрелка и изъяли у него предмет, похожий на пистолет, и патроны.

Сейчас задержанному, который уже был ранее судим за хулиганство и насильственные действия, сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия или другого предмета, заранее приспособленного для нанесения телесных повреждений).

Прокуратурой в суд было внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, которое судом удовлетворено, однако с возможностью внесения залога в сумме 50 000 гривен.

Мужчине за совершенное грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, банду задержали за нападение на инкассаторов в Одессе и попытку ограбить банк.

Украинские Национальные Новости

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