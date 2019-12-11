У Києві затримали львів'янина, який через Telegram продавав сильнодіючі препарати
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Києві в ході проведення обшуків у 30-річного уродженця Львова вилучено 1800 таблеток та близько 400 ампул із вмістом сильнодіючих лікарських засобів "метандієнон" та "нандролон". За вчинений злочин чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Київ.
"Працівники Подільського управління поліції спільно з працівниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва у ході реалізації оперативної інформації викрили чоловіка, який здійснював збут сильнодіючих лікарських засобів без спеціального на те дозволу в особливо великих розмірах", - сказано у повідомленні.
Зловмисник через мережу Інтернет налагодив збут сильнодіючих лікарських засобів, а замовлення приймав за допомогою месенджера Telegram.
"Ми провели обшуки за місцем мешкання правопорушника, під час яких вилучили 1800 таблеток із надписом "метандієнон" та близько 400 ампул із надписом "нандролон", які були відправлені на відповідні експертизи", - зазначив начальник слідчого відділення Подільського управління поліції Геннадій Лисканич.
Фігурантом виявився 30-річний уродженець міста Львів, раніше судимий за аналогічні злочини.
"За результатами проведених експертиз чоловіку було оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою та частиною четвертою статті 321 (Незаконне виробництво, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення його можливих спільників", - додав правоохоронець.
Нагадаємо, на Донеччині затримали зловмисників, які займалися збутом наркотиків, психотропів і прекурсорів на території Маріуполя, а також поставляли їх на тимчасово окуповану територію.