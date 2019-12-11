В Киеве задержали львовянина, который через Telegram продавал сильнодействующие препараты
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киеве в ходе проведения обысков у 30-летнего уроженца Львова изъято 1800 таблеток и около 400 ампул с содержанием сильнодействующих лекарственных средств "метандиенон" и "нандролон". За совершенное преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в городе Киев.
"Работники Подольского управления полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством прокуратуры города Киева в ходе реализации оперативной информации разоблачили мужчину, который осуществлял сбыт сильнодействующих лекарственных средств без специального на то разрешения в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Злоумышленник через Интернет наладил сбыт сильнодействующих лекарственных средств, а заказ принимал с помощью мессенджера Telegram.
"Мы провели обыски по месту жительства правонарушителя, во время которых изъяли 1800 таблеток с надписью "метандиенон" и около 400 ампул с надписью "нандролон", которые были отправлены на соответствующие экспертизы", - отметил начальник следственного отделения Подольского управления полиции Геннадий Лисканич.
Фигурантом оказался 30-летний уроженец города Львов, ранее судимый за аналогичные преступления.
"По результатам проведенных экспертиз мужчине было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей и частью четвертой статьи 321 (незаконное производство, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных сообщников", - добавил правоохранитель.
Напомним, в Донецкой области задержали злоумышленников, которые занимались сбытом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров на территории Мариуполя, а также поставляли их на временно оккупированную территорию.