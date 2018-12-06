У Києві затримали групу магів-шахраїв
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Одеські поліцейські розшукали у столиці екстрасенсів-аферистів, які вводили у оману жертв, виманюючи кошти у сумі від 40 тисяч доларів. Про це повідомив відділ комунікацій поліції у Одеській області, передає УНН.
“Працівниками одеського Управління стратегічних розслідувань спільно з співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань та управління НПУ „КОРД“ ГУ НП в Одеській області затримано троє членів злочинної групи, які розшукувалися правоохоронними органами за скоєння шахрайських дій”, — повідомляють правоохоронці.
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Більше двох років члени групи ошукували громадян під виглядом екстрасенсів. Вартість їх “магічних” послуг складала від 40 до 60 тисяч доларів США. Коли ошукані жертви, не відчуваючи ніякого позитивного впливу на своє життя, вимагали повернути гроші, аферисти погрожували їм “кармічною” розправою. Одна з таких постраждалих звернулася по допомогу до правоохоронців.
Нагадаємо, 17 серпня четверо членів групи були заарештовані. Ще троє “екстрасенсів”, намагаючись уникнути покарання, переховувалися від органів досудового слідства.
Наразі 40-річна “цілителька” та двоє її колег-аферистів, 1987 та 1988 р.р.н., затримані у столиці. За місцем мешкання одного з “магів” вилучені набої калібру 7.62 мм, які направлені на експертизу.