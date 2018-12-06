В Киеве задержали группу магов-мошенников
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Одесские полицейские разыскали в столице экстрасенсов-аферистов, которые вводили в заблуждение жертв, выманивая средства в сумме от 40 тысяч долларов. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции в Одесской области, передает УНН.
“Сотрудниками одесского Управления стратегических расследований совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований и управления НПУ „КОРД“ ГУ НП в Одесской области задержаны трое членов преступной группы, которые разыскивались правоохранительными органами за совершение мошеннических действий”, — сообщают правоохранители.
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Более двух лет члены группы обманывали граждан под видом экстрасенсов. Стоимость их “магических” услуг составляла от 40 до 60 тысяч долларов США. Когда обманутые жертвы, не испытывая никакого положительного влияния на свою жизнь, требовали вернуть деньги, аферисты угрожали им “кармической” расправой. Одна из таких пострадавших обратилась за помощью к правоохранителям.
Напомним, 17 августа четверо членов группы были арестованы. Еще трое “экстрасенсов”, пытаясь избежать наказания, скрывались от органов досудебного следствия.
Сейчас 40-летняя “целительница” и двое ее коллег-аферистов, 1987 и 1988 г.г.р., задержаны в столице. По месту жительства одного из “магов” изъяты патроны калибра 7.62 мм, которые направлены на экспертизу.