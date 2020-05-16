У Києві затримали чоловіка з партією кокаїну на 75 тис. доларів

"У межах кримінального провадження правоохоронці встановили, що мешканець Києва придбав з метою подальшого збуту значну партію наркотичного засібу, обіг якого обмежено – кокаїн. У суботу, 16 травня 2020 року, під час проведення спільної операції вказану особу затримано та вилучено в його автомобілі пакет з кокаїном вагою 500 грамів, чим попереджено спробу його реалізації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість вилученого наркотичного засобу становить близько 75 тисяч доларів США.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося раніше в УНН, суд взяв під варту чоловіка, який у Києві погрожував підірвати гранату в супермаркеті.