В Киеве задержали мужчину с партией кокаина на 75 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Киеве задержали мужчину с 0,5 кг кокаина стоимостью 75 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует УНН.
"В рамках уголовного производства правоохранители установили, что житель Киева приобрел с целью дальнейшего сбыта большую партию наркотического средства, оборот которого ограничен - кокаин. В субботу, 16 мая 2020 года, во время проведения совместной операции указанное лицо задержано и изъято в его автомобиле пакет с кокаином весом 500 граммов, чем пресечена попытка его реализации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость изъятого наркотического средства составляет около 75 тысяч долларов США.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.
За совершенное злоумышленнику грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщалось ранее в УНН, суд взял под стражу мужчину, который в Киеве угрожал взорвать гранату в супермаркете.