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У столиці затримали чоловіка, який вбив дружину через розлучення

У столиці затримали чоловіка, який вбив дружину через розлучення

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Солом’янському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який вбив дружину через розлучення. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва, передає УНН.

На вул.Виборзькій у Солом’янському районі Києва правоохоронці виявили тіло жінки із ножовими пораненнями і чоловіка, який намагався перерізати собі горло. Зловмисника доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

“Поліцейські встановили, що чоловік намагався помиритися із дружиною, коли та поверталася додому. Однак між ними виникла словесна перепалка, під час якої він дістав ніж та кілька разів вдарив 36-річну киянку в груди та шию”, — йдеться в повідомленні.

З місця події правоохоронці вилучили ніж, який направили на проведення експертизи. Затриманим виявився 45-річний мешканець столиці, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчим розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Нововодолазькому районі Харківської області місцевий житель вбив дружину та наклав на себе руки.

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